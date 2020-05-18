Отпуск летом — быть или не быть?

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Почти половина опрошенных жителей Литвы не собирается отдыхать в этом году, а те респонденты, которые пойдут в отпуск, собираются провести его дома, свидетельствует опрос, проведенный по заказу LRT.

По мнению экспертов, некоторые люди не пойдут в отпуск, пытаясь заработать деньги, потерянные из-за карантина, однако психологи предупреждают, что отдых необходим для поддержания психического и физического здоровья.

Репрезентативный опрос общественного мнения, проведенный компанией Baltijos tyrimai в конце апреля по заказу LRT.lt, показал, что 46% населения страны не планирует отдыхать в этом году. 47% респондентов заявили, что все-таки готовятся к отпуску, а остальные 7% заявили, что отдыхать не будут, потому что в этом году они уже были в отпуске.

Жидре Гавелене, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса, говорит что в этом году литовцы смогут отдыхать не только в Литве, но и за рубежом. “С понедельника можно будет летать в Ригу, а Латвия ведет переговоры с Грецией, чтобы и латыши, и эстонцы могли путешествовать в Грецию без обязательного карантина. Если Литва этого не сделает, мы поедем за границу через Латвию и Польшу”.

Весьма вероятно, что отпуск в Греции будет возможен с 1 июля. Правительство в Афинах уже назвало эту дату.

Министерство здравоохранения Турции планирует создать центры тестирования в аэропортах Стамбула, Бодрума, Измира и Анталии. Всех отдыхающих будут проверять на наличие коронавируса. Отдых в Турции будет возможен с июня.

Испания и Италия все еще считаются зонами риска. Полеты в эти страны пока не осуществляются. Это означает, что отдых на Майорке пока остается под запретом. Первые ослабления карантина возможны не раньше июля.

Никаких изменений пока нет. Туристам все еще запрещено въезжать на территорию Польши и Чехии. Отели и рестораны открываются в Польше и Чехии с конца мая.

Главный совет — планируя отпуск за границей, отслеживайте информацию о стране и регионе, в который вы хотели бы отправиться. Ситуация может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону.