Отравление грибами. Где кроется опасность, и как ее избежать?

К сожалению, отравление грибами – довольно распространенный вид пищевых отравлений. А как отличить съедобный гриб от ядовитого? Есть ли какие-то правила для начинающих грибников, и каковы основные признаки отравления?

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В нашем эфире сегодня – руководитель токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице, врач-токсиколог Робертас Бадарас. И вот что он говорит.

– Все зависит от того, каких «съедобных» грибов вы наелись. Если это просто несъедобные грибы, могут быть проблемы с желудком. Тошнота, иногда – диарея. Когда же люди съели ядовитых грибов – например, грибов, в которых есть амотоксин, бывают другого типа проблемы. Все начинается тоже с тошноты и расстройства желудка, но дальше бывают системные нарушения и серьезные осложнения. Включая летальный исход. На самом деле, к сожалению, проявляются признаки отравления не сразу. У них есть так называемый латентный, скрытый, период – от 6 до 12 часов, иногда даже дольше. Клиника заболевания начинается гораздо позже, и люди даже не всегда осознают, что это связано с отравлением грибами. В таком случае теряется драгоценное время, и люди пытаются какими-то домашними средствами, которые неэффективны, лечить опасное состояние. Сейчас люди больше доверяют интернету, нежели медицине.

Какой можно дать совет? Собирать знакомые грибы? Так это пустое сотрясание воздуха. Потому что из тех, кто отравился, ни один не собирал незнакомые грибы: “Я прекрасный грибник, отлично знаю все грибы и точно знаю, что собирал”. Считают, что нашли опята, «зонтики», сыроежки, – а вместо них набирают мухоморы или другие ядовитые грибы, которые внешне очень на них похожи.

Мой совет очень простой. Не бывает тяжелых отравлений от грибов, у которых нижняя часть шляпки – губчатая. Все тяжелые отравления связаны с грибами, у которых она пластинчатая. Но тут начинается следующее: я все знаю, есть точки – нет точек, есть юбочка – нет юбочки… Есть куча мухоморов, у которых в определенные время года есть точки или нет точек. Поэтому если ограничить сбор грибов и собирать белые грибы или другие грибы с губчатой шляпкой, то встретиться в больнице не придется.

Грибы бывают съедобные, условно съедобные или несъедобные и ядовитые

Съедобные грибы, как понятно из названия, не только собирают, но и выращивают специально для употребления в пищу.

Условно-съедобными называются грибы, которые можно есть при каких-то условиях. Например, после длительной кулинарной обработки. Или собирать только пока они молодые. Отравление от них можно получить при смешивании с алкоголем или другими продуктами. Кстати, отравление при определенных условиях могут вызвать даже съедобные грибы.

Наконец, есть ядовитые грибы. Внешне они могут быть похожи на своих съедобных собратьев. Однако вызывают тяжелейшие отравления, которые могут даже привести к летальному исходу.

Как отличить съедобные грибы от опасных?

Единственно правильного ответа нет. Хотя, как нам рассказал специалист, можно руководствоваться очень простым советом. Грибы делятся на две категории. По составу нижнего слоя их шляпки могут быть губчатыми (они состоят из многочисленных крохотных плотно соприкасающихся трубочек) или пластинчатыми. В таких грибах, перпендикулярно поверхности шляпки, в ней расположены тоненькие пластины. Эти вот, пластинчатые грибы, гораздо чаще и можно спутать с ядовитыми. А признаком съедобных грибов считается губчатая шляпка. Среди ядовитых такая есть только у сатанинского гриба, похожего на боровик. Чтобы их не спутать, придется перед походом в лес внимательно изучить картинки с этими грибами.

Легче всего, конечно, распознать ярко-красные мухоморы с характерными белыми точечками на шляпке. Эти грибы знакомы нам еще из детских книжек. Для того же, чтобы не принести из лесу ядовитый гриб, придется изучить еще некоторые моменты. Например, одним из главных признаков бледной поганки – самого ядовитого и смертельно-опасного гриба, является так называемый горшочек, из которого как бы растет ножка гриба. Бледную поганку можно случайно спутать с лесным шампиньоном. Следует также научиться отличать настоящие белые грибы от ложных, съедобные опята, лисички, маслята от их ложных собратьев и так далее.

Итак, еще раз – о самом главном правиле «тихой охоты». Если есть хоть малейшие сомнения в грибе, ни за что не кладите его в свою корзинку.

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