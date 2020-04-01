Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — отравление жидкостями, интервью с руководителем токсикологического центра Робертасом Бадарасом» on Spreaker.



С того момента, как на прилавках магазинов и аптек нашей страны появилась дезинфицирующая жидкость, недостаток которой чувствовался очень остро в самом начале карантина, сразу же нашлись любители острых ощущений, распробовавшие её на вкус. По понятным причинам многие из них отравились.

Информационная служба RUSRADIO LT решила обсудить эту тему с руководителем токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасом Бадарасом.

— Здравствуйте, Робертас! Давайте поговорим об отравлениях жидкостями. В частности, об отравлениях дезинфектантами. В первую очередь, чем это чревато?

— Чревато последствиями. Знаете, в одной классической книге говорили, что люди гонят самогон даже из табуреток. Некоторые даже любят табуретовку. Я уверен, что вы знаете, откуда эта цитата, но не для этого это предназначено. Эта жидкость предназначена для дезинфекции рук. Это значит, что в ней — не только этиловый спирт, но и определенные добавки, которые — ну, скажем так, не очень хорошо влияют на здоровье употребляющего. Это не только алкоголь, и не столько алкоголь, сколько добавки. Если гибнет всякая зараза — значит, это не очень полезно для здоровья.

— В последнее время участились случаи отравления именно этой жидкостью…

— Ну, я бы не сказал, что очень участились. Их, конечно, больше, чем обычно. Но чтоб так вот сказать, что взяли и участились, — я бы не посмел. Но. Если вам уже надо чего-то пить — сходите в магазин. Выбирайте себе алкоголь для блюда по вкусу. И пейте это. Не пейте такую гадость. Это чревато поражением многих жизненно важных органов.

— Приведите, пожалуйста, пример. Как выглядит клиническая картина отравления дезинфекционной жидкостью?

— В зависимости от того, какая добавка все-таки больше всего влияет на это, — первое выходит поражение либо почек, либо печени. Выбор тут небольшой. Но и то, и другое чревато последствиями. Серьезными последствиями. И, скажем, не надо дергать Фортуну за определённые места…

— Куда следует обращаться, если вдруг…

— Вы звоните по телефону, который знает любой первоклассник в нашей стране…

— Один-один-два…

— Даже вы знаете! Это подсказывает, что всё-таки это возможно — такие вещи знать. И, позвонив по этому телефону, вы получите информацию и вас направят в бюро отравлений. Не надо знать много каких-то специфических номеров — звоните по 112. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Берегите себя, носите маски, не пейте гадость!