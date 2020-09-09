Отравления грибами, комментарий специалиста

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Осень, как известно, грибная пора, и новости пестрят фотографиями довольных грибников и их урожаев. Между тем не следует забывать, что отравления грибами могут быть весьма и весьма опасными.

О том, как правильно собирать грибы, какие бывают симптомы отравления и куда обращаться в случае необходимости мы поговорили с руководителем токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасом Бадарасом. Вот что он нам рассказал.

— Ну, в этом году грибникам повезло. Уже давно столько грибов — настоящих, съедобных, прекрасных грибов — в Литве не было, как в этом году. Особенно осенью. Так с чем вас и поздравляю.

И желаю собирать те грибы, которых сейчас очень много почти во всех лесах страны. То есть, боровики и похожие на них грибы. Не трогая всякие там неясные грибы, собирайте только грибы первого класса, и у вас проблем со здоровьем не будет. Если все-таки жадность победила и начали собирать грибы, которые попадают в такую категорию, где возможны отравления, то есть, грибы, в которых вы не уверены, симптомы обычно появляются, если это действительно ядовитые грибы, бледная поганка или похожие на них грибы, которые имеют в себе группу аматоксинов, обычно клиника появляется не сразу, а спустя 12, или даже больше, часов. И начинается с поноса и рвоты. Это уже может быть чревато последствиями, так что, если что-то случилось спустя полчаса, час, два часа, это всегда обычно заканчивается только такими нарушениями кишечного тракта, но не имеет системных последствий. А если симптоматика вылезает позднее, это уже ситуация, которая требует специалиста.

Не бойтесь обращаться, даже, возможно, по телефону. Если набрать общий телефон помощи 112, вас всегда соединят с Бюро информации по отравлениям в любое время дня или ночи, в любой день недели, и вам дадут совет, что делать и чего не делать.

Во всех случаях подозрения на отравление лучше всего немедленно позвонить в Информационное бюро по отравлениям (тел. 8-5 236 20 52.)