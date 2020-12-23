Отрицательный тест на коронавирус – не гарант безопасности для близких

Отрицательный тест на коронавирус не означает, что можно спокойно садиться за стол с родственниками и друзьями, предупреждают специалисты Центра общественного здоровья.

Они отмечают, что полученный отрицательный результат указывает на то, что вы не болели в момент сдачи теста, но не гарантирует, что не заразились позже. У коронавируса довольно длительный инкубационный период. Специалисты еще раз призывают всех встречать праздники с теми людьми, с которыми мы живем под одной крышей. А с остальными общаться виртуально.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.