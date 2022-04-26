Дороги

Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

Автор R•RADIO

Водителям мотоциклов и легковых автомобилей впредь будет грозить одинаковая ответственность за превышение скорости.

Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

Сейм Литвы упразднил дискриминационные различия между этими категориями водителей.

Сейчас мотоциклист за превышение скорости на 30 км/ч лишается водительских прав на 3 месяца. Между тем водитель авто, превысив скорость на 50 км/ч, лишается прав всего на месяц.

В то же время планируется более серьезно взяться за частое хулиганское поведение мотоциклистов на дорогах. Возможно – ужесточить ответственность за хулиганское вождение.

Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

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