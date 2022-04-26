Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

Водителям мотоциклов и легковых автомобилей впредь будет грозить одинаковая ответственность за превышение скорости.

Сейм Литвы упразднил дискриминационные различия между этими категориями водителей.

Сейчас мотоциклист за превышение скорости на 30 км/ч лишается водительских прав на 3 месяца. Между тем водитель авто, превысив скорость на 50 км/ч, лишается прав всего на месяц.

В то же время планируется более серьезно взяться за частое хулиганское поведение мотоциклистов на дорогах. Возможно – ужесточить ответственность за хулиганское вождение.