Listen to «Ответственные лица отметили высокую сознательность неменчинцев» on Spreaker.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига, комментируя ситуацию в городе Неменчине Вильнюсского района, где две недели назад была зафиксирована вспышка коронавируса, отметил высокую сознательность жителей города.

По словам главы Минздрава, жители соблюдали все условия карантина, а также без проволочек проходили тестирование на наличие инфекции. Всего за время жесткого карантина в Неменчине, когда город был полностью закрыт на восемь дней, было проведено 2700 тестов. Всего же в Неменчине насчитывается примерно 5 тысяч жителей.