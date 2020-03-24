Ответы «Содры» на часто задаваемые вопросы в период карантина

После объявления карантина в учебных учреждениях более 40 тыс. родителей обратились к врачам и получили справки о временной нетрудоспособности, чтобы иметь возможность присматривать дома за малолетними детьми.

«Содра» даёт ответы на часто задаваемые вопросы:

1. Когда выплачивается пособие и как долго оно будет выплачиваться?

Пособие по болезни будет по-прежнему выплачиваться в течение 17 рабочих дней с момента подачи заявления на получение пособия по болезни и других документов, включая уведомление от работодателя NP_SD2. Уведомление делается работодателем в конце периода нетрудоспособности — когда человек возвращается на работу или каждые две недели, если период нетрудоспособности дольше.

Пособие по чрезвычайному (карантинному) периоду выплачивается за каждый период не менее 14 календарных дней.

В соответствии с действующими договорённостями, родители должны связаться с врачом своего ребенка через 14 дней, чтобы продлить срок действия справки. Соответственно, работодатель также должен отправить сообщение NP_SD2 в «Содру».

2. Могу ли я получить справку задним числом?

Справки о нетрудоспособности здорового ребенка, будь то в детском саду, дошкольном учреждении или начальной школе, могут выдаваться и задним числом, но не более 5 рабочих дней с даты обращения в медицинское учреждение.

Чтобы получить справку о нетрудоспособности, позвоните своему врачу. Если это сразу не получится, у врачей есть возможность оформить справку о нетрудоспособности в таких случаях задним числом.

Пособия выплачиваются в течение периода карантина даже в том случае, если в учебном заведении объявлены каникулы.

3. Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком, может ли другой родитель получить пособие по уходу за другим ребёнком?

Если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком, а другой ребёнок (или дети) не могут посещать детский сад или начальную школу из-за карантина, другой родитель может получить справку о нетрудоспособности и пособие по болезни. То же самое относится к ситуации, когда женщина находится в декретном отпуске.

4. Можно ли, находясь с ребенком во время карантина, работать удалённо или находиться дома из-за простоя?

Пособие выплачивается только родителям, усыновителям, опекунам и т.д., которые, присматривая за ребенком дома из-за карантина, потеряли трудовой доход.

Многие сотрудники в последнее время работают удалённо, либо на предприятиях объявлен простой. Будь то дистанционная работа или простои, отработанные человеком дни не дают права на получение пособия по болезни для здорового ребенка.

5. Могу ли я получить пособие по уходу за ребёнком, если нахожусь в неоплачиваемом отпуске?

Нет. Пособие по болезни выплачивается только тем людям, которые потеряли доход из-за ухода за детьми в период карантина. Если человек не работал и в тот период не имел доходов, пособие не предоставляется.

6. Положены ли выплаты на детей в период карантина, если человек до его объявления не работал?

Пособие по болезни выплачивается только застрахованным лицам, которые потеряли свой доход в результате ухода за детьми, чьё учебное заведение было закрыто из-за карантина и у них есть стаж социального страхования по болезни.

Если человек не работал (не застрахован по болезни) и не имел дохода в течение этого периода, пособие не выплачивается.

7. Могут ли бабушки и дедушки получать выплату по болезни?

Отныне работающие бабушка или дедушка могут также иметь право на получение медицинской помощи для здорового ребенка — в детском саду, дошкольном учреждении или начальной школе — при условии, что родители, усыновители и опекуны ребёнка лишены возможности работать удалённо и не имеют простоев. До настоящего времени пособия по болезни для ухода за здоровым ребёнком выплачивались родителям, приёмным родителям, опекунам.

8. Будет ли выплачиваться пособие самозанятым гражданам?

Все самозанятые лица, за исключением работающих по бизнес-удостоверению, уплачивают социальные взносы по болезни и имеют право на получение пособий по болезни. Тем не менее, важно знать, что пособия для самозанятых людей выплачиваются в зависимости от дохода, декларированного человеком, и уплаченных страховых взносов по болезни.

Если самозанятое лицо, объявленное временно нетрудоспособным, ещё не декларировало доходы за 2019 год, оно может получить пособие по болезни только после декларирования и уплаты взносов.

Люди с бизнес-удостоверением страховых взносов по болезни не платят и пособия по болезни не получают.

9. Если в семье двое детей, могут ли оба родителя получать выплаты по присмотру за каждым из детей?

В случае чрезвычайных ситуаций и карантина оба родителя имеют право на получение выплат.

10. Каковы условия получения выплат?

Пособия по уходу за ребенком во время карантина получают на детей, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, объявивших режим карантина. Это относится к детям, которые посещают детские сады или начальные классы школ. Пособие по уходу за детьми старших классов в период карантина не выплачивается.

Чтобы получить право на выплату, вы должны быть застрахованы (в этот период – работать или быть самозанятым) и иметь не менее 3 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев либо не менее 6 месяцев за последние 24 месяца.

Пособие составляет 65,94% от суммы компенсируемой зарплаты за три предыдущих месяца до объявления карантина. Размер пособия не может быть меньше 7,21 евро за рабочий день и не может превышать 81,65 евро за рабочий день или 1722,75 евро в месяц («на бумаге»). Оно выплачивается «Содрой» на счет, указанный в заявлении на получение пособия по болезни, которое подаётся при входе в личный кабинет «Содры» по адресу www.sodra.lt.