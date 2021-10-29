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Звёздные рецепты. Овощное соте от Валерия Меладзе

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. Овощное соте от Валерия Меладзе
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Осенью нам всем всегда не хватает витаминов, и именно овощи способствуют улучшению нашего самочувствия. Чтобы разнообразить свой рацион, команда RUSRADIO LT предлагает приготовить овощное соте от Валерия Меладзе.

 «Оно вполне полноценное и в то же время достаточно легкое, не оставляет чувства тяжести в желудке», — утверждает он.

На 6 порций соте вам понадобится:

— 4 баклажана
— 4-5 шт. сладкого перца
— 2-4 помидора
— 1 большая луковица
— немного чеснока
— зелень — можно не жалеть

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем кружочками, обжариваем на растительном масле до появления корочки. Откладываем в емкость.
2. Обжариваем болгарский перец кусочками — цвет на вкус не влияет, но для красоты можно взять красный. Его тоже откладываем пока отдельно.
3. Лук нарезаем, бросаем на сковородку. А когда он немного обжарится, добавляем помидоры и протушиваем всё вместе. Помидоры не надо очищать от кожицы, при тушении она станет мягкой.
4. Затем туда же кладём чеснок и зелень, тушим не более минуты, чтобы не потерялся вкус.
5. В заключении выкладываем все в посуду слоями. Сначала баклажаны, потом перец, затем помидоры с луком, зеленью и чесноком, опять баклажаны и т.д.

А для того, чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Валерия Меладзе. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!

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