Звёздные рецепты. Овощное соте от Валерия Меладзе

Осенью нам всем всегда не хватает витаминов, и именно овощи способствуют улучшению нашего самочувствия. Чтобы разнообразить свой рацион, команда RUSRADIO LT предлагает приготовить овощное соте от Валерия Меладзе.

«Оно вполне полноценное и в то же время достаточно легкое, не оставляет чувства тяжести в желудке», — утверждает он.

На 6 порций соте вам понадобится:

— 4 баклажана

— 4-5 шт. сладкого перца

— 2-4 помидора

— 1 большая луковица

— немного чеснока

— зелень — можно не жалеть

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем кружочками, обжариваем на растительном масле до появления корочки. Откладываем в емкость.

2. Обжариваем болгарский перец кусочками — цвет на вкус не влияет, но для красоты можно взять красный. Его тоже откладываем пока отдельно.

3. Лук нарезаем, бросаем на сковородку. А когда он немного обжарится, добавляем помидоры и протушиваем всё вместе. Помидоры не надо очищать от кожицы, при тушении она станет мягкой.

4. Затем туда же кладём чеснок и зелень, тушим не более минуты, чтобы не потерялся вкус.

5. В заключении выкладываем все в посуду слоями. Сначала баклажаны, потом перец, затем помидоры с луком, зеленью и чесноком, опять баклажаны и т.д.

А для того, чтобы готовить было весело, разумеется, прилагаем к рецепту главные хиты Валерия Меладзе. Приятного времяпровождения и отличного аппетита!