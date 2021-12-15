OWEEK представил историю прекрасной любви

OWEEK представил трек «Следы» — изящную R&B-балладу о любовной истории, которая неожиданно закончилась.

Прекрасная девушка исчезла, остались лишь следы на холодном полу. Эта песня создает добрую новогоднюю атмосферу, но под этим настроением скрывается внутренняя душевная боль. По словам музыканта, героиня песни оставила след в его сердце, которое стало похожим на холодный пол.