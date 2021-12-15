Музыкальная новинка

OWEEK представил историю прекрасной любви

Автор Эвелина Никанорова
OWEEK представил историю прекрасной любви
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OWEEK представил трек «Следы» — изящную R&B-балладу о любовной истории, которая неожиданно закончилась.

Прекрасная девушка исчезла, остались лишь следы на холодном полу. Эта песня создает добрую новогоднюю атмосферу, но под этим настроением скрывается внутренняя душевная боль. По словам музыканта, героиня песни оставила след в его сердце, которое стало похожим на холодный пол.

«За окном снег. Это означает, что я больше ничего не чувствую, остался лишь холод. Надежды больше нет, но есть добрая атмосфера, ведь в куплетах я рассказываю о прекрасной любви» говорит OWEEK

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