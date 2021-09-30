Озеленение столицы: Вильнюс готовится к Зеленой волне

Вильнюс готовится к так называемой Зеленой волне. Планируется, что в течение двух лет станут более зелеными 2 тыс. километров столичных улиц.

Намечено посадить 100 тыс. новых деревьев, 10 млн кустов и 300 тыс. вьющихся растений. Деревья и кусты в основном будут высаживать около дорог, а вьющиеся растения – около стен и заборов. Они, в частности, будут помогать в борьбе с нелегальными графитчиками.

Начать волну озеленения планируется с проспекта Конституции. Там в конце октября состоится субботник по высаживанию деревьев. Кстати, в прошлом году в Вильнюсе было посажено почти 2200 деревьев и более 8 тыс. кустов.

О Зеленой волне подробнее рассказывается в презентации проекта.

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