Listen to «Оживляется движение междугородного транспорта Литвы» on Spreaker.

Пассажирские транспортные компании Kautra и Toks на этой неделе возобновляют еще часть междугородных рейсов. Среди них — в Скуодас, Плунге, Науейи Акмяне, Лаздияй, Аникщяй, Кибартай, Таураге, Мажейкяй, Биржай. Из-за снижения во время карантина потока пассажиров сейчас компании выполняют примерно по 20-30% своих обычных маршрутов, и пока перевозки пассажиров нерентабельны. Автобусным компаниям значительно помогает перевозка посылок.

В свою очередь, компания Lietuvos geležinkeliai со следующей недели также возвращает часть приостановленных на время карантина рейсов. По мере смягчения правил карантина, поток пассажиров ЛЖД увеличился на треть. Со следующей недели больше поездов начнут курсировать между Вильнюсом, Клайпедой, Каунасом, а также из Каунаса в Мариямполе, из Радвилишкиса в Мажейкяй, из Шяуляй в Паневежис и Рокишкис.