Озвучены предложения по реформе налоговой системы

Советник президента Симонас Крепшта озвучил предложения президента по реформе налоговой системы.

Предлагается три основных изменения в налогообложении.

1. Предусмотреть налоговые скидки для тех работодателей, которые активно повышают заработные платы и нанимают новых работников.

2. Увеличить налог до 20% для тех, кто согласно индивидуальному договору получает крупные суммы (например, дивиденды) свыше 35 тысяч. Именно такой налог сейчас платят те, кто работает по трудовому договору.

3. Закрыть возможность вводить новые налоги и тарифы быстрее, чем за 6 месяцев, с тем, чтобы избежать непродуманных и неприятных сюрпризов в конце налогового года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.