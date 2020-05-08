Озвучены возможные правила проведения экзаменов

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Постепенно проясняется порядок экзаменационной сессии. До 18 мая выпускники еще могут подумать и, возможно, отказаться от сдачи выбранных ранее экзаменов. Установлено, что в помещении, где будет проходить экзамен, смогут находиться не более девяти выпускников. Между ними должно соблюдаться расстояние не менее двух метров. Если правительство к тому времени не решит иначе, во время экзамена необходимо будет находиться в защитных масках и перчатках. Основная экзаменационная сессия будет проходить с 22 июня до 21 июля. Первый этап приема в вузы продлен до 18 августа, второй — до 4 сентября.