Паланга приглашает на «День литовско-украинской дружбы»

Паланга приглашает на День дружбы с Украиной. В эту субботу, 9 апреля, в городе пройдет акция «День литовско-украинской дружбы».

Задача мероприятия «День литовско-украинской дружбы» – не только напомнить всем о милосердии и доброте, но также с пользой провести время и завязать более тесное знакомство с беженцами из Украины.

Все средства, пожертвованные во время мероприятия, пойдут на основные нужды украинских военных беженцев, временно проживающих в Паланге.

Напоминаем также, что уже в эту субботу в Варшаве в рамках общемировой кампании Stand Up For Ukraine пройдет глобальное мероприятие по сбору средств для поддержки беженцев из Украины. Мероприятие организуется при активом участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. К кампании уже присоединились артисты со всего мира.