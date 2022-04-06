Помощь Украинцам

Паланга приглашает на «День литовско-украинской дружбы»

Автор R RADIO LT

Паланга приглашает на День дружбы с Украиной. В эту субботу, 9 апреля, в городе пройдет акция «День литовско-украинской дружбы».

Паланга приглашает на «День литовско-украинской дружбы»

Задача мероприятия «День литовско-украинской дружбы» – не только напомнить всем о милосердии и доброте, но также с пользой провести время и завязать более тесное знакомство с беженцами из Украины.

Все средства, пожертвованные во время мероприятия, пойдут на основные нужды украинских военных беженцев, временно проживающих в Паланге.

Напоминаем также, что уже в эту субботу в Варшаве в рамках общемировой кампании Stand Up For Ukraine пройдет глобальное мероприятие по сбору средств для поддержки беженцев из Украины. Мероприятие организуется при активом участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. К кампании уже присоединились артисты со всего мира.

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