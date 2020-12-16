Паланга примет меры, чтобы никто не «проскользнул» в город

Сообщается, что большинству из тех, кто планировал отправиться на праздники в Палангу, уже сейчас придется от этих планов отказаться.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус в своем сообщении в фейсбуке призвал представителей бизнеса отказаться от планов приема посетителей, которые приезжают из других городов и сказал, что будут приняты все меры, чтобы никто во время строгого карантина не «проскользнул» в Палангу.

Обращаясь к компаниям, предоставляющим услуги проживания на курорте, мэр Паланги сказал, что несмотря на то, что формально по действующим сегодня правилам такие услуги в некоторых случаях предоставлять не запрещается, представителям гостиниц и частного сектора надо отнестись к ситуации с пониманием.

Понятно, что экономическая ситуация непростая, и неопределенность насчет продолжительности карантина и строгости ограничений беспокоит всех.

Однако по мере приближения самых красивых праздников в году всем рекомендуется быть ответственными и не рисковать здоровьем и жизнью – своими и своих близких.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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