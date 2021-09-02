Палангский аэропорт закрывается на реконструкцию

В ближайший понедельник, 6 сентября, Палангский международный аэропорт закроется на реконструкцию.

Первый этап продлится минимально возможный для этого срок, 45 дней. Полеты в это время совершаться не будут.

В Палангском аэропорту планируется обновить дорожки, перроны и прочую инфраструктуру. Работы будут вестись беспрерывно, 24 часа в сутки.

А далее, с 20 октября, стартует второй этап реконструкции, который продлится до 21 января. Однако все необходимые работы будут проводиться уже без закрытия аэропорта.

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