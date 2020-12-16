Палеонтологи: новый вид динозавров

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров. Он отличается самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч.

Ученые из Государственного музея естественной истории в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.

После изучения находки, ученые назвали новый вид Ubirajara jubatus. В переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит «Повелитель копья». Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки.

Источник

Больше новостей из ПАУТИНЫ