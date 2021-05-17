Памятка для пассажиров поездов от компании LTG Link

Компания LTG Link, осуществляющая железнодорожные перевозки в Литве и за её пределами, подготовила памятку для пассажиров поездов.

«В настоящее время поездами еженедельно путешествуют 60-70 тыс. человек. Мы ожидаем, что с приходом лета эти цифры ещё вырастут. Однако в стране по-прежнему действует карантин. Мы должны беречь себя и других людей, и поэтому нам надо подкорректировать свои привычки в поездках», – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

В целях безопасности в поездах выдерживается необходимая дистанция между пассажирами, заполняется не более половины состава. И это вряд ли изменится до окончания карантина. Поэтому пассажирам рекомендуется запомнить несколько советов.

1. Приобретайте билеты заранее

Это самый важный шаг, чтобы начать путешествие именно тогда, когда оно запланировано. Загруженность поездов контролируется в целях безопасности. Поэтому в любой момент продажа билетов может быть остановлена. Понятно, что в таком случае в поезд не смогут попасть те люди, которые планировали приобрести билеты уже в поезде.

Поэтому самый надежный способ – купить билеты заранее на странице traukiniobilietas.lt. Здесь также можно будет проверить, есть ли еще билеты на тот или иной рейс, остались ли свободные места.

2. Час пик

Есть интервалы времени, наиболее популярные среди путешественников. В будние дни это утренние часы, когда люди отправляются на работу, вечерние – когда возвращаются обратно. По выходным многие путешественники отправляются в путь в обеденные часы, а возвращаются с мероприятий последним рейсом. Поэтому если ваша поездка не привязана к определенному времени, рекомендуется выбирать промежуточные рейсы. Например, в будние дни в поезде, отправляющемся из Вильнюса в Каунас в 11:30, будет меньше пассажиров, чем на утренних рейсах в 6:05 или 7:08.

3. Поездки к морю

Это – отдельная категория. Спрос на поездки в Клайпеду летом сильно возрастает, особенно в выходные дни. Раньше билетов обычно не оставалось уже за несколько дней до поездки. Учитывая, что этим летом в поезде будет продаваться только половина мест, нетрудно предположить, что билеты будут раскупаться еще раньше. Поэтому спокойнее будет позаботиться о них примерно за неделю до поездки.

Кроме того, обратите внимание на то, что между Вильнюсом и Клайпедой курсируют поезда двух типов. Различается и стоимость билетов на них. Благодаря этому вы сможете сориентироваться, какой вариант вам больше подходит. Более комфортные условия, дополнительные услуги (например, такие, как Wi-Fi), – в поездах с более дорогими билетами. Уточнить все нюансы тоже можно на странице traukiniobilietas.lt.

4. Меры безопасности

Как на станциях, так и в вагонах поездов действуют усиленные меры безопасности. Поезда ежедневно тщательно дезинфицируются, а работающие в них сотрудники носят защитные маски. Носить маски необходимо и пассажирам. Для дальних поездок рекомендуется брать с собой несколько одноразовых медицинских масок и регулярно их менять. У каждой двери в поезде установлены и дозаторы дезинфицирующего средства.

В поездах сейчас не продаются еда и напитки. Напитки разрешается брать с собой (воду, кофе и т.п.). Их можно пить в поезде, но снимать маску можно только на короткое время. Дело в том, что чашка кофе на столике – не повод оставаться без маски всю поездку. К сожалению, вирус таким способом перехитрить не удастся. А если следовать этому и описанным выше советам, его опасность будет гораздо меньше.

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