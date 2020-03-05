Listen to «НОВОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЙ — Вильнюс, памятка для тех, кто планирует посетить ярмарку Казюкаса» on Spreaker.



С завтрашнего дня в столице начнётся традиционная ярмарка Казюкаса. Учитывая угрозу различных вирусов и инфекций и то, что это мероприятие для большого количества людей, представители столичного самоуправления напоминают о том, что соблюдение элементарных правил гигиены поможет вам обезопасить себя от нежелательных проблем со здоровьем.

В первую очередь, не забывайте об элементарной гигиене рук. Если вам повезло и вы успели купить дезинфицирующее средство, не забудьте взять его с собой. Оно наверняка понадобится. Если не успели — не переживайте. Организаторы ярмарки сообщили, что все уличные туалеты будут снабжены средствами для дезинфекции рук. Второе золотое правило гласит “не трогайте руками лицо”. Это безусловно очень трудно, потому что чаще всего люди делают это неосознанно, а согласно статистике человек трогает своё лицо в среднем около 15 раз в час, или каждые 4 минуты. Поэтому здесь вам стоит полагаться исключительно на своё умение контролировать себя. Ну а насчёт проветривания помещений, так ярмарка и так будет проходить на открытом воздухе, а от всех мероприятий в закрытых помещениях организаторы отказались. Помимо этого хочу напомнить всем водителям, что в эти дни не стоит ехать в центр Вильнюса — он весь будет перекрыт, поэтому гораздо проще добраться на ярмарку на общественном транспорте. Бояться поездок на нём точно не стоит, ведь представители компании “Вильнюсский общественный транспорт” уже ранее сообщили, что все автобусы и троллейбусы проходят обязательную дезинфекцию несколько раз в день. Во время этой процедуры специальные бригады тщательно моют пол и стёкла, а также дезинфицируют поручни и сиденья. Ну и напоследок необходимо напомнить, что ярмарка — это публичное мероприятие, поэтому если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем и ваш иммунитет в настоящий момент не готов ко встрече с вирусами, — поберегите себя, останьтесь дома. Это точно не последняя ярмарка Казюкаса.