Памятка: какие школьные товары можно возвращать обратно

Приближается начало нового учебного года. Родителям предстоят большие затраты. Какие товары, в случае чего, можно будет вернуть в магазин, а какие обратно не принимаются?

Служба защиты прав потребителей подготовила памятку, которая поможет в этом сориентироваться.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБРАТНО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ОБРАТНО Рюкзаки, портфели Книги, учебники,

тетради, нотные тетради,

прописи, календари Карандаши, ручки, чернильные ручки,

мелки, ножницы, дыроколы Компьютеры, мобильные телефоны Школьные краски для рисования,

пасты для моделирования Карты, глобусы, циркули, линейки

* Купленные в интернет-магазине школьные товары, если ими не пользовались, они не повреждены и не потеряли товарного вида, можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки.

* Возврат качественных товаров – неповрежденных и не потерявших товарного вида – осуществляется только при наличии товарного чека.

* Качественные товары, которые находятся в списке товаров, не принимаемых обратно, можно обменять или вернуть только с согласия продавца. Полный список товаров, не подлежащих возврату, можно найти в Правилах розничной торговли.

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