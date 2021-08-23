Памятка: какие школьные товары можно возвращать обратно

Приближается начало нового учебного года. Родителям предстоят большие затраты. Какие товары, в случае чего, можно будет вернуть в магазин, а какие обратно не принимаются?
Служба защиты прав потребителей подготовила памятку, которая поможет в этом сориентироваться.
|ПРИНИМАЮТСЯ ОБРАТНО
|НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ОБРАТНО
|Рюкзаки, портфели
|Книги, учебники,
тетради, нотные тетради,
прописи, календари
|Карандаши, ручки, чернильные ручки,
мелки, ножницы, дыроколы
|Компьютеры, мобильные телефоны
|Школьные краски для рисования,
пасты для моделирования
|Карты, глобусы, циркули, линейки
* Купленные в интернет-магазине школьные товары, если ими не пользовались, они не повреждены и не потеряли товарного вида, можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки.
* Возврат качественных товаров – неповрежденных и не потерявших товарного вида – осуществляется только при наличии товарного чека.
* Качественные товары, которые находятся в списке товаров, не принимаемых обратно, можно обменять или вернуть только с согласия продавца. Полный список товаров, не подлежащих возврату, можно найти в Правилах розничной торговли.