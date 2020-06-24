Памятка от налоговой инспекции: что обязательно надо сделать до 1 июля, и о чем не забыть — после 1 июля

Остается всего несколько дней до завершения срока подачи налоговых деклараций — он истекает 1 июля. Для удобства всех, у кого есть вопросы к налоговой инспекции, специалисты этого учреждения работают дополнительно. Работали они в Йонинес, будут работать и в ближайшую субботу. Между тем, с 1 июля часть самозанятых людей ожидают перемены. Представители некоторых профессий, работающие по бизнес-удостоверениям, — это, например, работники автосервисов, няни, строители — должны будут работать по справке об индивидуальной деятельности. За подробностями мы обратились к специалистам. У нас в эфире — представитель Государственной налоговой инспекции Литвы Стасе Алюконите-Шнирене.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Да, такое решение есть, и сказали про три такие направления, а в сущности это касается [большего числа направлений], и можно некоторые и упомянуть. Это касается — жилищно-хозяйственной деятельностью которые занимались. В нее входит много таких направлений деятельности — очищение мебели, уборка квартир, присмотр за детьми, а также за огородом, и даже заготовка дров, озеленение, — вот такие. Также технический ремонт моторных средств. Что касается аренды жилплощади, жилых площадей, — теперь, с 1 июля, нужно будет взять патенты на каждую жилплощадь, на каждый объект отдельно. Тоже очень важно.

Также это касается и устройств электрических сетей, устройств ремонта электрических приборов и, как уже говорили, [услуг] нянь по присмотру за детьми, по присмотру за другими людьми. Также это касается строительных работ. Также — установка фундамента, установка строительных стеллажей, так называемых, строительных лесов, дымоходов. И также еще одна такая группа людей, — которые занимались системой водопроводной установки, отопления, кондиционирования и вентиляционных систем, работ по укладке кирпича, работы каменщика. Так вот те, которые занимались этими работами по патентам, теперь должны переорганизоваться и зарегистрировать индивидуальную деятельность. Это сделать можно в Mano VMI, после присоединения к своему кабинету. Ну и, конечно, нужно сказать, что, занимаясь уже по справкам, должны вести журналы по доходам и расходам, и после окончания года посчитать и представить декларацию. И после того увидит каждый, сколько нужно заплатить налогов. Если доходы до 20 тысяч, тариф 5%, ну а когда доходы уже выше 20 тысяч, там определенный коэффициент задействуют, и этот тариф уже выше.

— Хотелось бы уточнить. Основная разница — в том, что те, кто работают по бизнес-удостоверению (verslo liudijimas), платят заранее, а те, кто по справке индивидуального предпринимателя (individuali veikla), — по факту? То есть, сколько заработал, — с этой суммы и платишь налог, верно?

— Конечно, да. По патенту — по тарифам, которые определены самоуправлениями, а те, которые занимаются именно по справкам, они подводят итог за год — и тогда платят.