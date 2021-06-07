Памятник Доктору Айболиту – один из самых любимых у вильнюсцев

Многие не раз проходили мимо этого памятника, однако не все знают, кому он посвящён. Итак, знакомьтесь! Цемах Шабад – он же прототип известного всем доктора Айболита.

Цемах Шабад родился в Вильно 5 февраля 1864 года. Окончил медицинский факультет Московского университета. Работал как врач-эпидемиолог в ряде областей России. Участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Астрахани. С 1894 года жил в Вильно. Возглавлял одну из местных больниц, получил известность как врач-терапевт. Создал в Вильно отделение «Общества охранения здоровья еврейского населения», возглавлял отделение «Еврейского колонизационного общества». Был членом городского муниципалитета.

Он произвёл огромное впечатление на писателя Корнея Ивановича Чуковского, который дважды останавливался в его доме во время приездов в Вильно в 1905 и 1912 годах. Как вспоминал сам писатель, это был самый добрый человек, какого он только знал в жизни. Детей бедняков он лечил бесплатно. В свою очередь, дети не только сами приходили к нему, но и приносили больных животных.

Памятник работы скульптора Ромаса Квинтаса был установлен на перекрёстке ул. Диснос и Месиню 15 мая 2007 года. По словам скульптора, там доктор однажды встретил девочку с кошкой на руках. У кошки в языке застрял рыболовный крючок, и врач пинцетом тут же его извлёк. Именно эту сцену увековечил скульптор Ромас Квинтас, связав таким образом историю, литературу, доктора Айболита, Корнея Чуковского и Вильнюс в одно целое.

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