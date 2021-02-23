Пандемия коронавируса не изменила привычек покупателей

Пандемия коронавируса не вызвала в нашей стране бума в сфере электронной торговли, н есмотря на то, что во время двух карантинов была запрещена или ограничена деятельность непродовольственных магазинов.

Составляемый ежегодно Еврокомиссией индекс цифровой экономики показал, что в прошлом году через интернет покупки делали почти 6 из 10 жителей Литвы. Это 19-е место среди стран ЕС.

В прошлом году, как и в позапрошлом, число новых покупателей в интернет-магазинах выросло примерно на 5 процентов. Подобная статистика свидетельствует, что радикальные прогнозы не подтвердились и пандемия существенно не изменила привычек литовских покупателей. Как только смогут, они вернутся в физические магазины.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.