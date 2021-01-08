Пандемия: на какую помощь от государства можно рассчитывать?

Министерство социальной защиты и труда напоминает, на какие виды государственной помощи жители страны, пострадавшие от пандемии, могут рассчитывать в нынешнем году.

ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ

* СУБСИДИИ РАБОТНИКАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ПРОСТОЕ

В условиях продолжающегося карантина простои работникам могут объявлять работодатели, которые не в состоянии обеспечить персонал работой. Во время простоя от работника нельзя требовать выполнения трудовых функций, при этом ему выплачивается заработная плата не ниже минимальной, однако только в том случае, если трудовым договором предусмотрена полная норма рабочего времени. Это означает, что находящийся в простое работник в нынешнем году должен получить «на руки» не менее 467 евро.

С 2021 года работодателям за находящихся в простое работников компенсируется полная (100%) начисленная и подлежащая выплате за период простоя заработная плата. Максимальный размер компенсации составляет 1,5 минимального размера оплаты труда, т. е. 963 евро «на бумаге».

Однако компенсируемая сумма не может превышать заработную плату, предусмотренную трудовым договором до момента объявления второго карантина.

* СУБСИДИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ БЕЗРАБОТНЫХ

Работодатели также смогут воспользоваться мерами по поддержке трудоустройства и получить субсидии по заработной плате при условии приема на работу наиболее незащищенных лиц и оказания им помощи в возвращении на рынок труда. Субсидии могут быть выплачены работодателям, трудоустраивающим направленных Службой занятости дополнительно поддерживаемых на рынке труда безработных, например, лиц с ограниченными возможностями, лиц старшего или младшего возраста, долгосрочных, неквалифицированных безработных и т. п.

* ОТСРОЧКА ВЗНОСОВ В СОДРУ

Предприятия в период карантина могут отложить уплату взносов в «Содру» без начисления дополнительных процентов и пени. Однако отсрочить уплату упомянутых взносов разрешается только предприятиям, хозяйственная деятельность которых ограничена решением правительства, при этом они должны быть включены в список пострадавших от ограничений в связи с COVID-19, публикуемый Государственной налоговой инспекцией.

Подвергшиеся воздействию COVID-19 направления бизнеса могут не уплачивать взносы в период карантина, а погасить образовавшуюся задолженность они должны будут в течение пяти лет.

ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

Самозанятые лица в период экстремальной ситуации и карантина по-прежнему будут получать пособие в размере 260 евро, если они соответствуют следующим условиям:

– Самостоятельная деятельность зарегистрирована минимум 3 месяца в течение 12 месяцев, при этом регистрация не была отозвана до момента объявления карантина и экстремальной ситуации.

– Из-за ограничений хозяйственной деятельности лицо включено в список пострадавших от ограничений в связи с COVID-19 самозанятых лиц, публикуемый Государственной налоговой инспекцией.

– Размер заработной платы, получаемой по трудовому договору или на основании равнозначных правовых отношений, не превышает 642 евро “на бумаге”.

– В случае юридического лица, таковое не должно находиться в процессе банкротства или ликвидации.

По окончании карантина пособие самозанятым лицам будет выплачиваться ещё один месяц, затем его выплата прекращается.

* ОТСРОЧКА ВЗНОСОВ В СОДРУ

Подвергшиеся воздействию COVID-19 самостоятельно работающие лица, деятельность которых ограничена из-за карантина, включённые в список ГНИ, также могут воспользоваться отсрочкой уплаты взносов в упрощённом порядке. Пострадавшие от COVID-19 самозанятые лица могут не уплачивать взносы в период карантина, а погасить образовавшуюся задолженность они должны будут в течение пяти лет.

* ОТСРОЧКА УПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ОСЗ)

В период карантина самозанятые лица временно освобождаются от уплаты взносов ОСЗ, что поможет им снизить расходы и облегчит налоговое бремя. Упомянутые лица смогут получать услуги здравоохранения без уплаты взносов ОСЗ. Взносы ОСЗ за период карантина самостоятельно работающие лица должны будут уплатить в течение двух лет. По окончании карантина уплата взносов ОСЗ продолжится в обычном порядке.

* ПОСОБИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Самостоятельно работающие лица (владельцы индивидуальных предприятий, участники малых предприятий и действительные участники хозяйственных товариществ), накопившие стаж не менее 12 месяцев на протяжении двух с половиной лет до регистрации в Службе занятости, застрахованные социальным страхованием от безработицы и получившие статус безработного, могут получить пособие социального страхования по безработице, которое выплачивается на протяжении 9 месяцев.

ПОДДЕРЖКА ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ

* ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ В СЛУЧАЕ УХОДА ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ

Если в период объявленной правительством экстремальной ситуации и карантина возникает необходимость в уходе за ребенком, учащимся в классе, не старше 4-го, либо проходящим программу специального обучения ребенком с ограниченными возможностями, родителям, опекунам или работающим бабушкам и дедушкам может быть выплачено пособие по болезни.

Бюллетень оформляется, и пособие по болезни также выплачивается, в случае необходимости ухода за ребенком, учащимся в классе, не старше 4-го, либо за ребенком с ограниченными возможностями из-за обязательной изоляции или объявления ограничивающего распространение инфекции режима. Размер пособия по болезни составляет 65,94% заработной платы “на бумаге”.

* УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР “ДЕТСКИХ ДЕНЕГ” ДЛЯ БОЛЕЕ ШИРОКОГО КРУГА СЕМЕЙ

В 2021 году размер “детских денег” увеличен с 60 до 70 евро. Дополнительное пособие в размере 41 евро выделяется на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных или малоимущих семей, т.е. размер “детских денег”, выделяемых на упомянутых детей, достигает 111 евро в месяц. При оценке возможности выделения семье “детских денег” в размере 111 евро, включая дополнительное пособие, учитываются доходы семьи не за прошедшие 12, а за прошедшие 3 месяца. Малоимущей считается семья, средний месячный доход которой не превышает 256 евро на каждого члена семьи в месяц, не считая самих “детских денег” и части заработной платы, а также пособия по безработице.

Данное послабление будет действовать в течение 6 месяцев по окончании экстремальной ситуации и карантина.

ПОДДЕРЖКА В СЛУЧАЕ УТРАТЫ РАБОТЫ И ДОХОДОВ

* ПОСОБИЕ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

На пособие по поиску работы могут претендовать зарегистрированные в Службе занятости и имеющие статус безработного лица, не участвующие в мерах активной политики рынка труда, утратившие работу не ранее чем за 3 мес. до объявления экстремальной ситуации или карантина. Пособие по поиску работы не смогут получать лица, имеющие право на пособие социального страхования по безработице, либо если период выплаты пособия по поиску работы к моменту обращения лица в Службу занятости уже истек.

После отмены экстремальной ситуации или карантина пособие по поиску работы будет выплачиваться ещё 1 месяц. Размер пособия по поиску работы в 2021 году составит 212 евро.

* ПОСОБИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Лица, накопившие стаж минимум 12 месяцев на протяжении двух с половиной лет до утраты работы, могут получать обычное пособие социального страхования по безработице, которое выплачивается на протяжении 9 месяцев.

* ДЕНЕЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

Лица или семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обратиться в самоуправление по месту жительства (декларированного) относительно выделения денежной социальной помощи: социального пособия, компенсации расходов на отопление и водоснабжение. В 2021 году право на социальное пособие получат лица со среднемесячным доходом, не превышающим 140,8 евро на одного члена семьи. При расчете среднемесячного дохода не учитываются пособия на детей (“детские деньги”), часть трудовых доходов и пособия социального страхования по безработице (в зависимости от состава семьи и количества детей – от 20 до 40 процентов).

При определении права на денежную социальную помощь временно не оценивается принадлежащее заявителю по праву собственности имущество. Данное послабление будет действовать в течение 6 месяцев по окончании экстремальной ситуации и карантина, связанных с коронавирусом. По истечении упомянутых 6 месяцев, в случае, если стоимость принадлежащего семье или лицу по праву собственности имущества превышает установленный предел, таковая не будет учитываться на протяжении еще 3 месяцев, если обращение за помощью подано впервые или по истечении 2 лет с момента последнего получения помощи.

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