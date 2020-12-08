Пандемия продолжается. Какой помощью от государства можно воспользоваться

Министерство соцзащиты и труда опубликовало памятку для тех категорий граждан, которым положена какая-то помощь от государства. Работники и работодатели, самозанятые люди, семьи с детьми, сеньоры и малообеспеченные люди – некоторые пособия и выплаты будут производиться и в следующем году, а срок некоторых истекает в конце декабря.

* Работодатели и работники

Субсидии для работников в связи с простоем. В связи с продолжением карантина работодатель может объявлять простой, если не может предоставить работу. Во время простоя сотрудник не работает, однако ему выплачивается сумма не ниже минимальной месячной зарплаты. Это означает, что работник получает “на руки” 447 евро. В свою очередь, работодатель за работника, находящегося в простое, может получить субсидию от государства. Это условие будет действовать и в 2021 году.

А вот субсидии работникам, которые вернулись на работу после простоя, а также трудоустроенным Службой занятости безработным и некоторым другим категориям граждан, выплачиваются субсидии сроком на 6 месяцев, или 4 месяца, если работник занят на сезонных или временных работах. Эти выплаты действительны только до конца года.

* Отложенные выплаты в “Содру”

В период карантина предприятию разрешается отложить выплаты в “Содру” без процентов и пени. Остается в силе и в 2021 году.

* Выплаты самозанятым людям

Если те, кто занимается индивидуальной деятельностью, соответствуют нескольким требованиям, о которых можно узнать подробнее на странице Соцмина или у работников Службы занятости, они могут претендовать на пособие в размере 257 евро в месяц. Это правило будет действовать и в следующем году, однако надо обратить внимание, что после окончания карантина выплаты таким людям производятся не два месяца, а один, а затем прекращаются.

* Мелкие фермеры, соответствующие определенным требованиям, до 11 декабря могут обращаться в самоуправления для получения пособия в размере 200 евро в месяц за время карантина. Это средство помощи действительно только до 31 декабря.

* Пособие по безработице – это постоянная мера. Однако некоторые категории людей, которым был предоставлен статус безработного, до конца года могут претендовать на помощь в размере 42 евро, если они уже получают пособие, и 200 евро – если они такого пособия не получали.

* Большая часть выплат родителям на детей с завершением года не заканчиваются. Исключение составляют единовременные пособия на детей, которые получают право на пособие в период с 16 марта по 31 декабря. Если родители в декабре подадут заявку на эти деньги, то они придут вместе с первыми “детскими” деньгами.

Всю подробную информацию обо всех условиях получения помощи можно найти на странице Министерства соцзащиты и труда.