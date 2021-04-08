«‎Пари Сен-Жермен»‎ одержал победу над «‎Баварией»

Французский «‎Пари Сен-Жермен»‎ одержал победу над немецкой «‎Баварией»‎ в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе парижан голы забили Килиан Мбаппе (3-я, 68-я минуты) и Маркиньос (28). А вот у проигравших отличились Эрик Максим Шупо-Мотинг (37) и Томас Мюллер (60). Мюллер по количеству забитых в Лиге чемпионов мячей сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем (по 48).

Отметим, что «‎Бавария»‎ потерпела первое поражение в Лиге чемпионов с марта 2019 года. За это время команда одержала 18 побед и 1 раз сыграла вничью. Тогда мюнхенцы уступили «‎Ливерпулю»‎ на своем поле – 1:3.

Во втором матче Лиги Чемпионов Лондонский «‎Челси»‎ нанес поражение португальскому «‎Порту»‎. В итоге, встреча, состоявшаяся в испанской Севилье, закончилась со счетом 2:0 в пользу «‎синих»‎. Голы забили Мейсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85), которые впервые отличились в матче Лиги чемпионов. Решением УЕФА Севилья была выбрана местом проведения обеих игр данного противостояния.

Второй матч состоится 13 апреля.