Парковка на побережье стала платной. Есть и другие изменения

С 1 мая жителям и гостям Клайпеды надо не забывать о том, что парковка автомобиля у моря стала платной. Паркоматы, оборудованные возле пляжей, несмотря на погоду, уже готовы к летнему сезону.

Кроме того, вступают в силу и еще некоторые изменения. Расценки на парковку пока остаются прежними, однако их территория меняется.

– Участок у моря, расположенный возле Гируляйского шоссе, и площадка на пересечении улиц Моло и Аудрос по-прежнему остаются в зелёной зоне. Остальная часть поселка Мелнраге и другие территории теперь относятся к жёлтой зоне. Здесь оплата будет взиматься с 1 мая по 15 сентября ежедневно с 8 до 20 часов.

– Территории возле парка отдыха Poilsio на улице Пушино и прилегающие к ним становятся жёлтой зоной. Здесь до 15 сентября придется платить ежедневно с 8 до 22 часов.

– В центре Клайпеды часть парковок, которые относились к синей зоне, стали жёлтыми или красными.

– Старый город и Северный мыс остаются в красной зоне. Однако платить за парковку надо будет ежедневно с 8 до 22 часов.

– В Смильтине, расположенном в красной зоне, оплата будет взиматься ежедневно с 8 до 22 часов.

Городские службы обещают постепенно менять разметку, а пока просят водителей внимательно следить за знаками. Особенно это актуально для тех, кто оплачивает услуги парковки наличными. В телефонных программках зона указывается автоматически, поэтому проблем при их использовании возникнуть не должно.

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