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Парламент проголосовал за введение пенсии одинокого человека

Автор Анжелика Орлёнок 24
Парламент проголосовал за введение пенсии одинокого человека

Парламент Литвы единогласно проголосовал за введение пенсии одинокого человека. В принятом законе узаконены новая выплата, ее размер, а также условия выплаты.

Так, с 1 июля 2021 года право на получение пенсии одинокого человека получат инвалиды, получатели пенсионного пособия и небольших пенсионных надбавок. А с 1 января 2022 г. эту пенсию будут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды, которые декларировали место жительства в Литве. В эту группу войдут как одинокие люди, которые никогда не были в браке, так и разведенные или овдовевшие пенсионеры.

В 2021 г. размер пенсии одинокого человека составит 28,63 евро, а с 2022 года – 32 евро. До сих пор аналогичные выплаты – в размере 28 евро – получали только вдовы и вдовцы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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