Covid-19 Новости

Паспорт вакцинации в ЕС начнет действовать с 15 июня

Автор RUSRADIO LT 18

Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

«С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, что мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья», – сказал он, держа в руках изображение будущего документа.

По словам еврокомиссара, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, и болел ли человек коронавирусом и наличие антител.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Еврокомиссар заверил, что его использование будет оставаться «добровольным».

«Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет», – предупредил он.

По его словам, для тех, кто не хочет бы быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых – негативные – будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить событие.

На обвинения в скрытом принуждении, в частности, для путешествий, Бретон ответил:

«Те, кто не хочет получать сертификат, смогут и в дальнейшем извлекать выгоду из предлагаемых возможностей. Если они обязаны иметь соответствующее состояние здоровья для определенного действия, они смогут пройти быстрые тесты.

Сертификат еще предстоит официально согласовать между государствами-членами.

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Великобритания начинала постепенное ослабление коронавирусных карантинных мероприятий. Снимаются ограничения на передвижения, на открытом воздухе разрешено собираться группами до шести человек. С 12 апреля пабы смогут снова открыть свои террасы, смогут принимать клиентов и некоторые предприятия сферы обслуживания.

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Швеция может изменить свои цели по проведению вакцинации из-за повторных случаев задержек с поставками вакцин.

«На то, чтобы все были полностью провакцинированны, уйдет немного больше времени», – рассказал в телеинтервью координатор кампании Ричард Бергстром.

Ранее ожидалось, что все взрослое население страны будет обеспечено вакцинами до 30 июня. Теперь, по мнению Бергстрома, может понадобиться еще «несколько недель в июле».

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В Румынии вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Теперь в населенных пунктах, в которых в течение 14 дней фиксируется как минимум 4 новых случая заражения на тысячу жителей, в выходные дни будет действовать комендантский час с 20.00 – вместо 22.00. Магазины в таких населенных пунктах будут закрываться в 18.00 – вместо 21.00. Ограничения не распространяются на аптеки, бензоколонки и службы доставки товаров на дом.

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