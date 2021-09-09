«Паспорт возможностей» будут проверять у входа в торговые центры

С 13 сентября крупные торговые центры обязаны проверять «паспорта возможностей» у посетителей. Сообщается, что они будут делать это возле центрального входа, а не у каждого магазина в отдельности.

Такое решение было принято после встречи представителей сферы торговли и Минздрава. Торговцы еще ждут от министерства здравоохранения более детальных указаний по осуществлению правил, которые вступят в силу со следующей недели.

В любом случае, представители торговых центров отмечают следующее. По новым правилам в местах, где обязателен «паспорт возможностей», ношение масок имеет рекомендательный характер. Однако торговые центры все же советуют покупателям надевать маски и надеются на ответственность своих клиентов.

Отмечается также, что если у аптеки, банка или почты нет отдельного входа, то обслуживать они смогут только людей с «паспортами возможностей».

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.