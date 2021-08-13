«Паспорт возможностей» для не привитых от COVID-19. Как получить?

Правительство вводит ряд ограничений для людей без «паспорта возможностей». Основная их часть вступит в силу 13 сентября. Другая часть – уже с понедельника. Что делать? Мы знаем, что «паспорт возможностей» сейчас можно получить несколькими путями.

Первый, который кому-то нравится, кому-то нет, – это прививка.

Второй путь – если человек переболел. Если он обращался при этом в поликлинику, информация об этом автоматически попадает в систему еsveikata. Срок действия – 210 дней со дня подтверждения болезни.

Третий путь – люди с симптомами заболевания могут сдать ПЦР-тест или профилактический тест на антигены.

Напомним, что детям до 16 лет «паспорт возможностей» не нужен. При необходимости достаточно будет предъявить обычный паспорт или свидетельство о рождении, чтобы подтвердить возраст. Действителен и международный ковид-сертификат из системы еsveikata.

Для детей в возрасте с 16 до 18 лет действуют такие же правила, как и для взрослых. «Паспорт возможностей» для детей до 18 лет могут получить родители или сами дети, если у них есть возможность подключиться при помощи электронных средств в систему еsveikata.

Что делать с 16 августа?

Напомним, бесплатное тестирование правительство планирует отменить с 13 сентября. Но пока не отменило. А значит, в этом плане для нас пока ничего не меняется.

– Люди, у которых есть симптомы заболевания, могут сделать бесплатный ПЦР-тест. Напомним, ПЦР-тест – основательный анализ, который показывает, болен ли человек коронавирусом. Берется из носоглотки.

Регистрация – koronastop.lrv.lt.

– Профилактический тест на антигены. Люди, деятельность которых предполагает контакт с другими людьми, на сегодняшний день могут сделать его бесплатно. Бесплатно его можно пока сделать также для поездок за рубеж и получения «паспорта возможностей». Его результаты действительны 48 часов. Правда, зарегистрироваться надо будет заранее, поскольку спрос на такие тесты немаленький. Напомним, такой тест показывает, является ли человек носителем COVID-19 на данный момент.

Регистрация – 1808.

– С понедельника, 16 августа, в «паспорт возможностей» будут вноситься результаты серологического теста на антитела. Такой тест показывает, есть ли у иммунной системы человека антитела к COVID-19. Антитела могут появиться у человека в том случае, если он переболел или привился от коронавируса. Но бывает, что у человека эти антитела сформировались «сами по себе». Например, если человек переболел бессимптомно.

Итак, с 16 августа информация о наличии антител в организме человека тоже будет вноситься в базу еsveikata. То есть, их наличие будет приравниваться к тому, что человек переболел коронавирусом. Срок действия – 60 дней. На данный момент такие тесты делаются платно. Их стоимость – примерно 15 – 25 евро. Они так и называются: antikūnių testai.

Вывод. С понедельника гораздо большее число людей сможет получить «паспорт возможностей», надо будет только иметь подтверждение того, что у них в организме есть антитела к коронавирусу. Напомним, «паспорт возможностей» теперь действует 2 месяца. И не придется тестироваться за деньги.