«Паспорт возможностей» и вакцинация. Вопросы и ответы

С приближением 13 сентября у многих жителей появляется всё больше вопросов о вакцинации, «паспорте возможностей» и всём, что с этим связано. Министерство здравоохранения Литвы поделилось ответами на самые частые из них.

Могут ли жители без «паспорта возможностей» заказать еду навынос в местах, где обслуживают только клиентов с «паспортами возможностей»?

Такая возможность есть. Заведения общепита, обслуживающие клиентов только с «паспортами возможностей», могут принять и клиентов, у которых их нет. Однако для этого в заведении должно быть специальное место, которое будет отделено от помещений, где обслуживаются клиенты с «паспортами возможностей».

Все ли аптеки могут распечатать «паспорт возможностей»?

Нет, «паспорта возможностей» могут распечатать лишь те аптеки, которые присоединились к этой инициативе добровольно. На входе в такие аптеки установлен плакат, информирующий об этом. Необходимо подчеркнуть, что отдельного окошка для этой услуги нет. Пришедшие за «паспортом возможностей» должны будут встать в общую очередь.

Где можно получить «паспорт возможностей»?

Сеть мест, где можно получить «паспорт возможностей», постоянно расширяется. Жители, не пользующиеся электронным банкингом или электронной подписью, свой «паспорт возможностей» могут получить в филиалах Центра реестров, Содры, почтовых отделениях и аптеках.

Регулируется ли порядок оформления и оплаты бумажной версии европейского электронного COVID-сертификата в медицинских учреждениях?

Услуга распечатывания документов не является прямой услугой медучреждений. Содра её тоже не оплачивает. По этой причине каждое медучреждение самостоятельно устанавливает цену на эту услугу. Бесплатно получить европейский электронный COVID-сертификат можно на esveikata.lt. Если у вас нет возможности это сделать самостоятельно, за вас это может сделать доверенное лицо. Доверенность может выдать семейный врач. Также доверенность можно сделать самостоятельно на странице esveikata.lt. Напомним, что в Литве электронный COVID-сертификат не обязателен. Для получения контактных услуг достаточно «паспорта возможностей».

Как и где могут получить прививку от коронавируса иностранцы, проживающие в Литве?

Иностранцы могут получить прививку от коронавируса, если они соответствуют следующим критериям:

– обязательная страховка здоровья (проверить, застрахованы ли вы, можно здесь);

– задекларировали своё место жительства:

граждане Литовской Республики, которые родились и проживают в Литве, приезжают на проживание в Литву более чем на 183 дня в году или меняют место жительства в Литве;

граждане государств-членов ЕС или государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли и члены их семей, прибывшие на проживание в Литву более чем на 3 месяца в полугодие и получившие право на проживание в Литовской Республике или меняющие место жительства в Литве;

другие граждане иностранных государств и лица без гражданства, которым выдан документ, дающий право на проживание в Литовской Республике, которые прибыли на жительство в Литву или меняют место жительства в Литовской Республике;

лица, задекларировавшие своё место жительства на определённый срок или которые были внесены в регистр лиц, не задекларировавших своё место жительства на определённый срок, по истечении которого срок истёк;

– аккредитованные и проживающие в Литве граждане;

– лица, получившие национальную визу;

– другие лица, которые должны получить прививку в соответствии с процедурой, установленной министром здравоохранения.

Иностранцы, у которых есть литовский личный код, могут зарегистрироваться на вакцинацию на странице 1808.lt или позвонив по короткому номеру 1808. Иностранцам, у которых нет личного кода, следует обратиться в свои самоуправления по номерам, указанным здесь.

Остаются ли антитела в организме через полгода?

Через 6 месяцев после полной вакцинации количество антител значительно уменьшается. Следует обратить внимание на то, что каждый организм индивидуален, поэтому и количество антител может различаться.

Нужно ли делать тест на антитела перед ревакцинацией?

Делать такой тест необязательно. Если же тест на антитела оказался положительным, специалисты рекомендуют повторить его через 3 месяца и после этого уже решать насчёт ревакцинации. Если после второй прививки прошло 6 месяцев, третью прививку можно получить в любой момент.

Когда рекомендуют сделать ревакцинацию от коронавируса?

В настоящий момент эксперты рекомендуют ревакцинацию через 6 месяцев после второй прививки.

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