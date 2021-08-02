«Паспорт возможностей» теперь будет действовать дольше. С начала августа его можно получать не на неделю, а на месяц.

Такую информацию подтвердили и представители Министерства экономики и инноваций. По словам сотрудников министерства, вакцины эффективно защищают от коронавируса, что и позволило принять более удобное для жителей Литвы решение.

Кроме того, сообщается, что совсем скоро теста на антигены для получения «паспорта возможностей» будет недостаточно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.