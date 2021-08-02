Covid-19

«Паспорт возможностей» теперь будет действовать дольше

Автор Анжелика Орлёнок 1
«Паспорт возможностей» теперь будет действовать дольше

«Паспорт возможностей» теперь будет действовать дольше. С начала августа его можно получать не на неделю, а на месяц.

Такую информацию подтвердили и представители Министерства экономики и инноваций. По словам сотрудников министерства, вакцины эффективно защищают от коронавируса, что и позволило принять более удобное для жителей Литвы решение.

Кроме того, сообщается, что совсем скоро теста на антигены для получения «паспорта возможностей» будет недостаточно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Дети могут сделать прививку, даже если родители против

Дети могут сделать прививку, даже если родители против

Автор Евгений Русаков
При въезде в Литву отрицательный тест не потребуется переболевшим полгода назад

При въезде в Литву отрицательный тест не потребуется переболевшим полгода назад

Автор Эвелина Никанорова
Regitra будет принимать экзамены только у учеников в респираторах

Regitra будет принимать экзамены только у учеников в респираторах

Автор RUSRADIO LT
Принято решение прививать вакциной Johnson &#038; Johnson

Принято решение прививать вакциной Johnson & Johnson

Автор Евгений Русаков
В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

Автор RUSRADIO LT
Перед экскурсией по Литве проверьте ситуацию с коронавирусом

Перед экскурсией по Литве проверьте ситуацию с коронавирусом

Автор Евгений Русаков
Информация для самозанятых и кто находится на самоизоляции

Информация для самозанятых и кто находится на самоизоляции

Автор Анжелика Орлёнок
Словакия снова запускает массовое тестирование на коронавирус

Словакия снова запускает массовое тестирование на коронавирус

Автор RUSRADIO LT
В выходные дни полиция ограничит доступ к местам отдыха

В выходные дни полиция ограничит доступ к местам отдыха

Автор RUSRADIO LT