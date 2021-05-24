Где уже можно получить «паспорт возможностей»?

С сегодняшнего дня начал действовать «паспорт возможностей». Получить его можно на странице gpasas.lt, а также в двух мобильных пунктах тестирования в столице. Один пункт работает в привычном для всех месте – на ул. В. Герулайчё, 1. Второй – в центре столицы, на пл. Лукишкю. Тесты абсолютно бесплатные и будут проводиться ежедневно с 06:30 до 21:15. Зарегистрироваться на тестирование можно на странице 1808.lt или по телефону 1808. Прибывающим на тестирование необходимо иметь при себе мобильный телефон с сообщением о подтверждении регистрации и документ, удостоверяющий личность. Результат теста появится в системе e-sveikata.lt или 1808.lt в течение 60 минут.

Германия объявила Великобританию зоной высокого риска

Между тем Германия объявила Великобританию зоной очень высокого риска заражения коронавирусом в связи с быстрым распространением в стране «индийского» варианта коронавируса. В связи с этим с 23 мая были введены жёсткие ограничения на транспортное сообщение между двумя странами. Авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Все въехавшие должны пройти двухнедельный карантин, и он не может быть сокращён отрицательным результатом теста.

Летние Олимпийские игры пройдут даже в условиях чрезвычайного положения

Тем временем вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил о готовности проведения летних Олимпийских игр в Японии даже в условиях чрезвычайного положения. Напомним, что ранее ассоциация врачей Токио призвала отменить запланированные мероприятия из-за борьбы с четвёртой и самой стремительной волной пандемии коронавируса. Согласно результатам недавно проведённого опроса, более 50% населения страны – также против проведения Игр в этом году. При этом МОК надеется на положительную динамику вакцинации и настроения граждан в дальнейшем.

У «вакцинированных» пользователей сервисов знакомств больше шансов познакомиться

И в заключение выпуска. Власти США начали активное сотрудничество с различными сервисами знакомств в целях продвижения вакцинации. Для пользователей поощрением послужат премиальные функции в виде суперлайков или значков «вакцинированный», что значительно повысит их шансы на взаимный интерес. Оказывается, согласно исследованиям, вероятность найти пару у привитых пользователей возрастает почти на 14%.