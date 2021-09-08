Covid-19

«Паспорт возможностей» в транспорте с 13 сентября не потребуется

Автор RUSRADIO LT
«Паспорт возможностей» в транспорте с 13 сентября не потребуется

Правительство Литвы приняло решение об изменениях к требованиям «паспорта возможностей» с 13 сентября. В частности, Кабмин решил отказаться от использования этого документа в междугороднем общественном транспорте.

При этом в транспорте будут применяться более строгие правила – соблюдение дистанции, ношение масок и пр.

Студентов на лекции пока что будут пускать с профилактическими ковид-тестами. До 15 октября периодическая проверка учащихся будет приравниваться к тестированию на «паспорт возможностей». По словам представителей Минздрава, цель этого изменения проста – побудить студентов вакцинироваться в течение этого периода. Учащиеся, которые захотят посещать лекции очно, должны будут тестироваться каждые 7-10 дней, а не каждые 48 часов.

Помимо всего прочего, обсуждается возможность получения «паспорта возможностей» при помощи теста на антигены.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Ограничения на передвижение отменяются со среды

Ограничения на передвижение отменяются со среды

Автор RUSRADIO LT
Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Автор Анжелика Орлёнок
Pexels Gustavo Fring 4148862 580x426

Карантин предложат продлить еще на три недели

Автор RUSRADIO LT
Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Автор RUSRADIO LT
Где уже можно получить «паспорт возможностей»?

Где уже можно получить «паспорт возможностей»?

Автор Евгений Русаков
Принято решение прививать вакциной Johnson &#038; Johnson

Принято решение прививать вакциной Johnson & Johnson

Автор Евгений Русаков
Литва пережила пик третьей волны коронавируса

Литва пережила пик третьей волны коронавируса

Автор Евгений Русаков
Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Автор RUSRADIO LT
Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Автор RUSRADIO LT