«Паспорт возможностей» в транспорте с 13 сентября не потребуется

Правительство Литвы приняло решение об изменениях к требованиям «паспорта возможностей» с 13 сентября. В частности, Кабмин решил отказаться от использования этого документа в междугороднем общественном транспорте.

При этом в транспорте будут применяться более строгие правила – соблюдение дистанции, ношение масок и пр.

Студентов на лекции пока что будут пускать с профилактическими ковид-тестами. До 15 октября периодическая проверка учащихся будет приравниваться к тестированию на «паспорт возможностей». По словам представителей Минздрава, цель этого изменения проста – побудить студентов вакцинироваться в течение этого периода. Учащиеся, которые захотят посещать лекции очно, должны будут тестироваться каждые 7-10 дней, а не каждые 48 часов.

Помимо всего прочего, обсуждается возможность получения «паспорта возможностей» при помощи теста на антигены.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.