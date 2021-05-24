Вступил в силу «паспорт возможностей». Вопросы и ответы

С сегодняшнего дня в Литве вступил в силу «паспорт возможностей». Для его владельцев действуют более мягкие карантинные условия. В настоящий момент свой «паспорт возможностей» получили уже более 150 тыс. человек. Вашему вниманию ответы на наиболее распространённые вопросы.

На кого распространяется действие «паспорта возможностей»?

– Лица, переболевшие коронавирусом, могут получить «паспорт возможностей» в том случае, если с даты постановки диагноза прошло менее 180 дней и заболевание было подтверждено положительным результатом ПЦР-теста или теста на антигены. При этом факт о перенесённом заболевании должен быть зафиксирован в системе e-sveikata. Если же в системе нет такой информации, следует обратиться к своему терапевту.

– Привитые жители также могут получить «паспорт возможностей»:

Если вы привиты вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna, «паспорт возможностей» вы сможете получить через 1 неделю после второй дозы;

Если вы привиты вакциной Johnson & Johnson, «паспорт возможностей» вы сможете получить через 4 недели после вакцинации;

Если вы привиты вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), «паспорт возможностей» вы сможете получить через 4-12 недель после первой дозы, а также сразу после второй дозы.

– «Паспорт возможностей» могут также иметь лица с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антигены. Однако с момента тестирования должно пройти не более 24 часов.

– Лицам в возрасте до 16 лет «паспорт возможностей» не нужен. Для того чтобы воспользоваться более мягкими карантинными условиями, им достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Почему «паспорт возможностей» необходимо обновлять каждые 7 дней?

«Паспорт возможностей» использует данные из системы e-sveikata. Для эффективного управления эпидемиологическими рисками эти данные необходимо регулярно обновлять. На практике случалось, что привитые или переболевшие коронавирусом люди снова им заболевали, а значит, более мягкие карантинные условия в течение некоторого времени на них не распространялись. По этой причине «паспорт возможностей» следует обновлять каждые 7 дней. Каждый раз при подключении к системе gpasas.lt он создаётся с обновлёнными в системе e-sveikata данными.

В системе e-sveikata есть выписки о полученных прививках/болезнях, но я не могу получить свой «паспорт возможностей». Почему?

Если на своей странице в esveikata.lt вы видите записи о вакцинации или о том, что переболели коронавирусом, то следует обратить внимание на то, сколько прошло времени в соответствии с установленным алгоритмом. Т.е. обладает ли данное лицо достаточным иммунитетом и разрешается ли ему контактная деятельность.

Точность данных в системе esveikata.lt имеет решающее значение, поэтому следует позаботиться о том, чтобы все медицинские записи были правильными. Если есть какие-либо неточности или вопросы, рекомендуется проконсультироваться с терапевтом.

Если же данные указаны правильно, но «паспорт возможностей» по-прежнему нельзя получить, следует связаться с консультантами Центра регистров по телефону +370 5 236 4577 или по электронной почте e.sveikata@registrucentras.lt.

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