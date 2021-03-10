Covid-19 Новости

Паспорта вакцинации могут появиться в Швеции уже к лету

Автор RUSRADIO LT 26

Паспорта вакцинации от коронавируса могут появиться в Швеции уже к лету. Об этом сообщил министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман.

По его словам, речь идет о документе в цифровом виде, который станет доступен на разных платформах, включая мобильные телефоны и электронные кошельки.

***

Ресторанам и театрам в румынском Бухаресте вновь на время запрещено работать – через пять недель после возобновления их деятельности в условиях пандемии.

Власти столицы постановили, что с 8 марта гастрономические услуги будут оказываться только постояльцам отелей. Всем остальным придется прибегнуть к заказу блюд на вынос. Театры, кинотеатры и игровые залы закрываются.

В школах посещаемость будет обязательной только для учеников начальных и старших классов. 

***

В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Данная мера теперь носит рекомендательный характер.  Бары и рестораны в российской столице после более ранних послаблений могут работать и ночью, а театры и кинотеатры – заполнять залы наполовину.

При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. 

***

Чехия одобрила выплаты для тех, кто находится в режиме домашнего карантина или будет в него переведен в марте и в апреле.

Соответствующее постановление подписал чешский президент Милош Земан. Речь идет о финансовой поддержке до 14 евро в день. Она прилагается к причитающимся в случае болезни выплатам в размере 60 процентов от средней заработной платы.

Бонус не получат те, кто помещен в пятидневный карантин после возвращения из-за границы, если они путешествовали по личным делам. В то же время специалисты, прибывшие из командировки, могут претендовать на доплату. 

***

Власти Турции будут требовать справки о тестировании на коронавирус со всех въезжающих иностранцев до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что это требование продлено до 26 мая. Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию.

Требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей в возрасте до 6 лет.

Метки:

Актуальные новости

Новый вариант COVID-19

Новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании и еще девяти странах

Автор RUSRADIO LT
гендерно-нейтральные карты

В Нидерландах создали колоду гендерно-нейтральных карт

Автор Эвелина Никанорова

В столице начали бесплатно выдавать таблетки йода

Автор RUSRADIO LT
Золотой глобус 2021

Лауреаты премии «Золотой глобус»

Автор Эвелина Никанорова

Топ-10 самых инстаграмных мест Вильнюса

Автор Анжелика Орлёнок
Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Департамент статистики будет предоставлять подробную информацию по коронавирусу

Автор RUSRADIO LT
Кресло в форме авокадо

Нейросеть научили превращать текст в картинки

Автор Эвелина Никанорова
Максим Фадеев

Похудевший на 100 килограммов Фадеев пригрозил диетологу судом

Автор Эвелина Никанорова
Куда обращаться в случае домашнего насилия

Куда обращаться в случае домашнего насилия

Автор RUSRADIO LT