Паспорта вакцинации могут появиться в Швеции уже к лету

Паспорта вакцинации от коронавируса могут появиться в Швеции уже к лету. Об этом сообщил министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман.

По его словам, речь идет о документе в цифровом виде, который станет доступен на разных платформах, включая мобильные телефоны и электронные кошельки.

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Ресторанам и театрам в румынском Бухаресте вновь на время запрещено работать – через пять недель после возобновления их деятельности в условиях пандемии.

Власти столицы постановили, что с 8 марта гастрономические услуги будут оказываться только постояльцам отелей. Всем остальным придется прибегнуть к заказу блюд на вынос. Театры, кинотеатры и игровые залы закрываются.

В школах посещаемость будет обязательной только для учеников начальных и старших классов.

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В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Данная мера теперь носит рекомендательный характер. Бары и рестораны в российской столице после более ранних послаблений могут работать и ночью, а театры и кинотеатры – заполнять залы наполовину.

При этом власти просят по-прежнему носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Чехия одобрила выплаты для тех, кто находится в режиме домашнего карантина или будет в него переведен в марте и в апреле.

Соответствующее постановление подписал чешский президент Милош Земан. Речь идет о финансовой поддержке до 14 евро в день. Она прилагается к причитающимся в случае болезни выплатам в размере 60 процентов от средней заработной платы.

Бонус не получат те, кто помещен в пятидневный карантин после возвращения из-за границы, если они путешествовали по личным делам. В то же время специалисты, прибывшие из командировки, могут претендовать на доплату.

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Власти Турции будут требовать справки о тестировании на коронавирус со всех въезжающих иностранцев до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что это требование продлено до 26 мая. Всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию.

Требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей в возрасте до 6 лет.