ПЦР-тесты, необходимые для поездок за границу, будут бесплатными

ПЦР-тесты на ковид , необходимые для поездок за границу, будут бесплатно проводить всем гражданам Литвы.

Это будет осуществляться вне зависимости от того, в какой стране человек декларировал место жительства. Новый порядок вступает в силу уже сегодня.

Ранее бесплатно проводились экспресс-тесты на антиген, необходимые для «паспорта возможностей». Однако Минздрав теперь предоставляет возможность перед поездкой за рубеж бесплатно делать и ПЦР-тест. А затем – получать евросоюзный COVID-сертификат.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.