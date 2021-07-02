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ПЦР-тесты, необходимые для поездок за границу, будут бесплатными

Автор Анжелика Орлёнок 27
ПЦР-тесты, необходимые для поездок за границу, будут бесплатными

ПЦР-тесты на ковид, необходимые для поездок за границу, будут бесплатно проводить всем гражданам Литвы.

Это будет осуществляться вне зависимости от того, в какой стране человек декларировал место жительства. Новый порядок вступает в силу уже сегодня.

Ранее бесплатно проводились экспресс-тесты на антиген, необходимые для «паспорта возможностей». Однако Минздрав теперь предоставляет возможность перед поездкой за рубеж бесплатно делать и ПЦР-тест. А затем – получать евросоюзный COVID-сертификат.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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