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Педагогам подарят ко Дню учителя специальную «Карту вильнюсца»

Автор Анжелика Орлёнок
Педагогам подарят ко Дню учителя специальную «Карту вильнюсца»
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День учителя празднуется 5 октября. Однако уже с сегодняшнего дня столичные педагоги смогут весь праздничный период бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. По случаю Дня учителя столичная мэрия вручает им специально разработанные «Карты вильнюсца».

Кроме того, Вильнюсское самоуправление предоставит педагогам скидки для проведения содержательного досуга.

С 4 по 8 октября при предъявлении специальной «Карты вильнюсца» педагогов ждут различные приятные сюрпризы. Это, например, бесплатное посещение спортивных клубов и музеев, пользование скидками в книжных магазинах и кафе.

А 5 октября в Старом городе Вильнюса учителей поздравит марширующий оркестр.

Педагогам подарят ко Дню учителя специальную «Карту вильнюсца»

Спецпредложения для педагогов в честь Дня учителя

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