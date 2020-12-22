Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда по голам за один клуб.

Капитан ФК «Барселона» Лионель Месси забил 643-й гол в составе этой команды. Таким образом он повторил рекорд легендарного футболиста Пеле по количеству голов, которые он забил в составе одного клуба. Пеле забил такое же число мячей, играя за команду «Сантос».

Отметим, что рекордный гол Месси забил в матче чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча завершилась со счетом 2:2.