Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда по голам за один клуб.
Капитан ФК «Барселона» Лионель Месси забил 643-й гол в составе этой команды. Таким образом он повторил рекорд легендарного футболиста Пеле по количеству голов, которые он забил в составе одного клуба. Пеле забил такое же число мячей, играя за команду «Сантос».
Отметим, что рекордный гол Месси забил в матче чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Пеле поздравил Месси с повторением рекорда, опубликовав фотографию аргентинского спортсмена. «Поздравляю с историческим рекордом, Лионель! Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, встречаются все реже и реже. Я тобой восхищаюсь», — написал он в Instagram.