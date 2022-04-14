Пенелопа Крус издевается над Антонио Бандерасом в трейлере фильма «Главная роль»

Новый трейлер драмы «Главная роль» (Competencia oficial) выпустила студия IFC Films. Главные роли в фильме о проблемах кинопроизводства исполнили Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

«Главную роль» поставили аргентинские режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра, которые ранее работали с Мартинесом над фильмом «Почетный гражданин» (приз за лучшую мужскую роль в Венеции в 2016 году).

Трейлер рассказывает о прогрессивном режиссере Лоле (Крус), которую нанимает предприниматель-миллиардер для создания нового фильма. Намереваясь оставить после себя какое-то наследие, миллиардер просит Лолу создать уникальную картину с участием только лучших актеров. Для выполнения задания Лола нанимает голливудского любимца Феликса Риверо (Бандерас) и театрального драматурга Ивана Торреса (Мартинес), двух актеров, которые до глубины души ненавидят друг друга.

Источник: InterMedia