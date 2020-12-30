Пенсии социального страхования вырастут в 2021 году почти на 10%

Это коснется не только пенсий по старости, но и пенсий по утрате трудоспособности, по вдовству.

Подсчитано, что средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа в 2021 г. достигнет 440 евро, а размер пенсии в среднем – 415 евро.

Сейчас эти цифры составляют 400 и 377 евро.

Получателям самых низких пенсий выплачиваются надбавки, размер которых зависит от накопленного в течение всей жизни стажа. Общая сумма пенсий, получаемая лицом при наличии обязательного стажа, не может быть ниже размера минимальных потребностей потребления.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.