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Пенсии социального страхования вырастут в 2021 году почти на 10%

Автор RUSRADIO LT 6
Пенсии социального страхования вырастут в 2021 году почти на 10%

Это коснется не только пенсий по старости, но и пенсий по утрате трудоспособности, по вдовству.

Подсчитано, что средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа в 2021 г. достигнет 440 евро, а размер пенсии в среднем – 415 евро.

Сейчас эти цифры составляют 400 и 377 евро.

Получателям самых низких пенсий выплачиваются надбавки, размер которых зависит от накопленного в течение всей жизни стажа. Общая сумма пенсий, получаемая лицом при наличии обязательного стажа, не может быть ниже размера минимальных потребностей потребления. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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