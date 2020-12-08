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Пенсии вырастут больше, чем зарплаты

Автор RUSRADIO LT 19

Пенсии в следующем году будут расти, в среднем – на 27 евро. Сейм изменил порядок индексации пенсий, принятый четыре года назад.

Теперь закон предусматривает, что даже если ВВП страны не растет, но повышается средний заработок, пенсии также увеличиваются. По подсчетам, в связи с этим в следующем году пенсии будут расти даже больше, чем зарплаты трудящихся. Правящие также обещают найти средства на дополнительную индексацию пенсий, хотя сейчас в проекте бюджета на следующий год необходимые для этого 67 млн евро не предусмотрены. С учетом обеих индексаций, в наступающем году пенсии в среднем должны увеличиться примерно на 34 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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