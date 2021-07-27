Пенсионер пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнения

82-летний Хорст Эшлер из города Мюнстер пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнений в Германии, а также бросил публичный призыв своему любимому клубу «Бавария» сделать аналогичное пожертвование — и добился успеха. Об этом сообщает радиостанция Antenne Munster.

Эшлер давно занимается благотворительностью и делает крупные пожертвования в городские сады, школы и зооучреждения. По его словам, он принял решение выделить миллион, увидев масштабы наводнения по телевизору.

«Это для тех, кто потерял все. А мне все еще останется на хлеб», — заявил он.

На этом Эшлер не остановился и раскритиковал свой любимый клуб «Бавария» за недостаточную помощь пострадавшим: ранее клуб пожертвовал 100 тысяч евро.

«Если вы пожертвуете миллион евро, я добавлю еще 20% сверху как ваш верный фанат. Не скупитесь! Я знаю, что вы не скупые и регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас нужно снова открыть кошельки», — сказал Эшлер.

Спустя несколько дней «Бавария» сообщила, что проведет в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн — Вестфалия (регион, наиболее пострадавший от наводнений) благотворительный матч. Все доходы от него, но в сумме не менее миллиона евро будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения. Кроме того, клуб дополнительно выделит 100 тысяч пострадавшим в самой Баварии.

После этого в интервью радиостанции Эшлер пообещал, что добавит обещанные 200 тысяч евро.

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