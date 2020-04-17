Listen to «Пенсионеров просят соблюдать правила карантина» on Spreaker.



Минздрав сообщает, что в Литве вчера подтвержден 32-й случай смерти от коронавируса (COVID-19). Сообщается, что пациент скончался в Каунасской клинической больнице, входил в группу риска.

В связи с тем, что именно люди старшего возраста часто становятся жертвами коронавируса, министр здравоохранения Аурелиюс Верига распространил публичное обращение к пенсионерам, в котором еще раз попросил их оставаться дома во время карантина и обращаться за помощью к близким.

«Меня по-прежнему беспокоит информация о том, что вы часто нарушаете правила карантина – ходите за покупками, пользуетесь общественным транспортом, встречаетесь с друзьями. Прошу, потерпите и не делайте этого!» — говорится в обращении.

Министр также напомнил, что пенсионеры могут обращаться за помощью не только к близким, но и к волонтёрам. Помимо этого, отныне можно звонить и по номеру 1809, где профессиональные психологи и волонтёры окажут эмоциональную помощь.