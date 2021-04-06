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Переболевшие коронавирусом могут получить реабилитацию

Автор Евгений Русаков 19
Переболевшие COVID-19 могут получить реабилитацию

Переболевшие коронавирусом лица могут получать услуги по медицинской реабилитации. Для этого необходимо направление от врача.

Реабилитация должна быть предоставлена не позже, чем через три месяца после лечения в больнице. Также реабилитация может быть назначена из-за нарушений функций организма пациента, например, нарушения ориентации, движения и пр.

Кроме того, ощущающие последствия коронавируса лица могут получить услуги реабилитационного массажа, кинезитерапии и др. Все они оплачиваются из бюджета СОДРЫ.

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