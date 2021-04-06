Переболевшие коронавирусом могут получить реабилитацию

Переболевшие коронавирусом лица могут получать услуги по медицинской реабилитации. Для этого необходимо направление от врача.

Реабилитация должна быть предоставлена не позже, чем через три месяца после лечения в больнице. Также реабилитация может быть назначена из-за нарушений функций организма пациента, например, нарушения ориентации, движения и пр.

Кроме того, ощущающие последствия коронавируса лица могут получить услуги реабилитационного массажа, кинезитерапии и др. Все они оплачиваются из бюджета СОДРЫ.

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