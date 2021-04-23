Перед экскурсией по Литве проверьте ситуацию с коронавирусом

Собравшись на экскурсию по Литве, специалисты советуют поинтересоваться, какая в выбранном вами месте заболеваемость коронавирусом.

В настоящий момент наиболее безопасно могут чувствовать себя жители Пагегяй. Там двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом составляет всего 14 случаев на 100 тыс. населения. Ста случаев этот показатель не достигает и в районах Риетаваса, Пакруойиса и Скуодаса.

В других самоуправлениях цифры уже трёхзначные. Между тем в столице и Ширвинтском районе цифры ещё более удручающие – с тремя нолями в конце.

Проверить статистику, показатель заболеваемости и другую информацию можно здесь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.