Перед введением карантина жители Литвы устремились в торговые центры

После того как стало известно, что с 16 числа закрываются все магазины, кроме продовольственных, люди ринулись в торговые центры за последними покупками.

Возле них уже несколько дней наблюдается плотный поток машин, кружащих в поисках парковочного места. Полиция Литвы сообщает, что проводит незапланированную проверку работы торговых центров в попытках как-то отрегулировать эту покупательскую вакханалию. И до введения ограничений, и после ситуация возле торговых центров снимается на видео, затем в течение нескольких дней записи будут просматриваться и анализироваться. Выявленным злостным нарушителям планируется выписывать штрафы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.