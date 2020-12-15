Передвижение между муниципалитетами. Правила и запреты

Со вступлением в силу с 16 декабря ограничений на передвижение между муниципалитетами, на въездах в города появятся 250 стационарных постов контроля, на которых будут проверяться въезжающие транспортные средства. Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В обычные дни на дорогах страны будут патрулировать 750 экипажей, в праздники их будет 920. Помощь полиции будут оказывать стрелки и военные. Самые существенные ограничения будут действовать в выходные и праздничные дни. В рабочие дни будут применяться другие специальные меры контроля – такие, например, как видеокамеры, камеры измерения скорости, которые будут использоваться для фиксирования нарушений правил карантина.

Даты и время основных ограничений:

* с 13 часов 18 декабря до 21 часа 20 декабря;

* с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря;

* с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января.

Напомним, что ограничения начнут применяться в 00:00 16 декабря, когда вступит в силу запрет на перемещения между самоуправлениями.

Исключения распространяются только на те случаи, когда человек отправляется:

* в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

* в муниципалитет по месту жительства;

* по делам, связанным со смертью близких родственников;

* для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении;

* для получения необходимой медицинской помощи;

* по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания.

Это ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в другой муниципалитет, не по своему месту жительства, в котором у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства.